Две игры от белорусских разработчиков попали в рейтинг самых популярных в мире. Данный топ опубликован на платформе Sensor Tower. Игры заняли в топ-10 вторую и шестую позиции.

Головоломка Brain Wash от резидента ПВТ SayGames в прошлом месяце стала второй самой популярной мобильной игрой в мире, ее скачали примерно 30 миллионов раз. Странами с наибольшим количеством установок Brain Wash были Индия (17,2%), за ней следуют США (более 12%). Оценка в Google Play — 3,8.

Не шестой позиции расположилась игра-аркада от еще одного белорусского разработчика Playgendary — Log Thrower. Оценка в Google Play — 3,7.

С полным текстом рейтинга можно ознакомиться на сайте.