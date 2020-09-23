«Яндекс» полностью поглотит «Тинькофф Банк» за $5,5 млрд

Империя «Яндекса» продолжает расти. Компания официально подтвердила информацию о переговорах с TCS Group Holding PLC («Тинькофф»), касающихся возможного предложения о покупке 100 % акционерного капитала. Стороны уже пришли к принципиальному соглашению о сделке: она подразумевает вознаграждение в форме денежных средств и акций «Яндекса» на общую сумму около $5,48 миллиарда, или по $27,64 за акцию «Тинькофф».

Полные условия сделки ещё не обнародованы: они будут определены после завершения комплексной правовой проверки (в случае, если её результаты удовлетворят «Яндекс») и согласования обязывающих документов, в том числе условий закрытия сделки. То есть в теории соглашение ещё может не состояться, если всё пойдёт не по плану с регуляторами.

В настоящее время «Яндекс» и «Тинькофф» предполагают, что потенциальная сделка будет реализована путём специальной схемы урегулирования (scheme of arrangement) на основании законодательства Кипра. Сделка должна быть утверждена владельцами акций «Яндекса» класса А, а также на общем собрании акционеров. Если поглощению будет дан ход, «Яндекс» сообщит о собраниях акционеров и предоставит необходимые документы в надлежащий срок.

Стоит напомнить, что в TCS Group, кроме «Тинькофф банка», входят страховая компания «Тинькофф страхование», инвестиционная компания «Тинькофф капитал», виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», а также «Тинькофф Центр разработки» и «Тинькофф образование».