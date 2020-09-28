Xiaomi анонсировала новую модификацию смартфона Redmi 9A

Китайская компания Xiaomi анонсировала новую модификацию популярного смартфона Redmi 9A, получившую ещё больше памяти. Продажи аппарата начнутся уже завтра, 29 сентября.

Оригинальная версия Redmi 9A была представлена в июне нынешнего года. Устройство оснащено 6,53-дюймовым дисплеем Dot Drop формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек, процессором MediaTek Helio G25 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 5-мегапиксельной фронтальной камерой и одинарной тыльной камерой с 13-мегапиксельным датчиком и вспышкой.

До сих пор были доступны три версии Redmi 9A. Это модели с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 и 64 Гбайт, а также модификация с 2 Гбайт ОЗУ и накопителем на 32 Гбайт. Цена — 115, 90 и 75 долларов США соответственно.

Новая версия смартфона несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти. Флеш-накопитель рассчитан на хранение 128 Гбайт информации. Стоит такой вариант приблизительно 145 долларов США.

Аппарат будет предлагаться в трёх цветовых исполнениях — Clear Sky Blue (синий), Sand Black (чёрный) и Lake Green (зелёный). 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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