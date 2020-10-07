Google провела ребрендинг пакета корпоративных сервисов G Suite

Alphabet, родительская компания Google, во вторник объявила, что её группа офисных приложений G Suite, включая Gmail, будет переименована в Google Workspace и получит больше ценовых вариантов. Новое название лучше отражает доступность различных приложений, таких как служба видеозвонков Google Meet, из других приложений вроде Google Docs.

Изменения могут помочь Google увеличить доходы и стать более серьёзным соперником Microsoft, чьи приложения Office 365 сегодня куда более популярны для предприятий. Рост любого облачного бизнеса Google снижает зависимость Alphabet от рекламных поступлений — а они сегодня падают из-за рецессии и карантинных ограничений.

Потребительские сервисы Google, такие как Gmail и Google Drive, широко используются, и компания в течение многих лет стремилась повторить этот успех на предприятиях, в школах и некоммерческих организациях. Но по данным отраслевой исследовательской компании Gartner, Microsoft по-прежнему доминирует на рынке программного обеспечения для электронной почты и создания документов в этих областях: её доля в 2019 году составляла 87,6 %. При этом Google принадлежало 11,5 % против 10,5 % в 2018 году.

Базовая и бизнес-версии G Suite ранее стоили соответственно $6 и $12 для за пользователя в месяц: они останутся в рамках планов Business Starter и Business Standard для клиентов с количеством сотрудников до 300 человек. Новый вариант Business Plus с улучшенными функциями безопасности будет стоить $18 на пользователя в месяц. Также существует отдельная подписка Essentials для команд и отделов, которая будет доступна за $8 на пользователя в месяц. Крупные компании могут заключать отдельные соглашения с Google, как это было и раньше.

Как и в случае с G Suite, в рамках подписки Google Workspace предприятие или организация получает свой адрес электронной почты и доступ к инструментам для совместной работы вроде Gmail, «Календарь», Meet, Chat, «Диск», «Документы», «Таблицы», «Презентации», «Формы», «Сайты» и так далее.