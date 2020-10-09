AMD выпустила процессоры на полностью новой архитектуре

Компания AMD провела показ новых процессоров линейки Ryzen 5000, вооруженных новейшей архитектурой Zen 3.

Линейка состоит пока из четырех процессоров, и это первые модели, получившие новую архитектуру. До этого AMD выпускала свои чипы на Zen и Zen 2, включая их модифицированные версии.

Главное изменение в Zen 3 – это переход к цельным восьмиядерным блокам CCX. Такой подход обеспечил уменьшение задержек при межъядерном взаимодействии и при работе с кэш-памятью в сравнении с двумя раздельными четырехъядерными ССХ-модулями в Zen 2. В дополнение к этому Zen 3 обеспечивает на 24% более лучшее соотношение производительность/ватт на фоне Zen 2.

Новую серию открывает 6-ядерный процессор Ryzen 5 5600X стоимостью $299 . За ним идут Ryzen 7 5800X (8 ядер, $449) и Ryzen 9 5900X (12 ядер, $549), а замыкает линейку 16-ядерный Ryzen 9 5950X ($799). Из всей серии только младшая модель поставляется с фирменным кулером Wraith Stealth – остальные продаются без системы охлаждения.

Начало продаж своих новых чипов AMD запланировала на 5 ноября 2020 г.