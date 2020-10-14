Mail.ru Group инвестирует в белорусского разработчика игр

Международный игровой бренд MY.GAMES, входит в Mail.ru Group, инвестировал в Mamboo Games — издателя и разработчика мобильных гиперказуальных игр. Партнерство позволит MY.GAMES расширить свою гиперказуальную программу и предложить большему числу команд издательские услуги. Подразделение приобрело миноритарную долю компании.

Белорусская компания Mamboo Games была основана в 2020 году. За время работы Mamboo Games заключила более десяти эксклюзивных соглашений со студиями, которым предлагает целый ряд преимуществ: прозрачный доступ к маркетинговой аналитике, постоянный доступ к статистике проекта, предиктивную модель рекламной монетизации и многое другое. Кроме этого, Mamboo Games обладает собственной командой разработки, которая делится своей экспертизой и помогает студиям развивать их проекты.

Один из изданных проектов Billion Builders уже заслужил признание игроков. На данный момент рейтинг игры в Apple Store достигает 4,6, а ретеншн первого дня — 56%.