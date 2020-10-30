Xiaomi впервые обошла Apple по продажам смартфонов

Сразу три аналитические компании: IDC, Counterpoint и Canalys, подтвердили, что Xiaomi обошла Apple по количеству выпущенных смартфонов в третьем квартале 2020 года. Также местами поменялись производители на первых двух местах.

Если говорить более конкретно, то распределение долей получилось таким:

Samsung — 23% Huawei — 14,9% Xiaomi — 13,5% Apple — 12,4% Vivo — 9,4%

Samsung впервые за долгое время смогла вернуть себе первое место, которое закрепилось за Huawei. То же самое произошло с Xiaomi — она увеличила поставки на 45% за год. Это позволило обойти Apple, у которой поставки немного просели.

Зато в целом рынок смартфонов начал возвращаться в прежнее русло — первые два квартала 2020 года оказались одними из самых провальных по продажам, а в третьем квартале удалось вернуться на прошлогодний уровень.