Xiaomi впервые обошла Apple по продажам смартфонов

Сразу три аналитические компании: IDC, Counterpoint и Canalys, подтвердили, что Xiaomi обошла Apple по количеству выпущенных смартфонов в третьем квартале 2020 года. Также местами поменялись производители на первых двух местах.

Если говорить более конкретно, то распределение долей получилось таким:

  1. Samsung — 23%
  2. Huawei — 14,9%
  3. Xiaomi — 13,5%
  4. Apple — 12,4%
  5. Vivo — 9,4%

Samsung впервые за долгое время смогла вернуть себе первое место, которое закрепилось за Huawei. То же самое произошло с Xiaomi — она увеличила поставки на 45% за год. Это позволило обойти Apple, у которой поставки немного просели.

Зато в целом рынок смартфонов начал возвращаться в прежнее русло — первые два квартала 2020 года оказались одними из самых провальных по продажам, а в третьем квартале удалось вернуться на прошлогодний уровень.

 

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Источник: 

hi-tech.mail.ru

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Опубликовал: KVbot,

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