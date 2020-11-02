Mail.ru продала Maps.me

Холдинг Mail.ru Group продал картографический сервис Maps.me, принадлежавший ему с 2014 г. Покупателем выступила компания Daegu Limited из состава группы компаний Parity.com Group.

Новый владелец получил 100-процентную долю в сервисе. Сумма сделки составила около $20,1 млн. Сроки ее закрытия на момент публикации материала остались неизвестными.

По информации ТАСС, Maps.me был исключен из списка активов российского холдинга в рамках стратегии по развитию основных сервисов Mail.ru. Maps.me в этом списке не числился.

Parity.com Group, в состав которой входит Daegu Limited, была основана лишь в 2018 г. Это международная система мгновенных денежных переводов, ориентированная в первую очередь на корпоративных клиентов. Головной офис группы находится в Швейцарии.