10 ноября Apple проведет презентацию гаджетов

Третью за год презентацию устройств Apple коротко анонсировала фразой «One more thing» («Еще кое-что»), которую обычно используют при анонсе новых категорий продуктов компании. Она состоится 10 ноября.

По слухам, на презентации покажут первый Mac на собственном ARM-процессоре Apple (до этого использовали процессоры Intel), а также метки AirTag и новую приставку Apple TV (на консоли Xbox). Возможно, представят и большие наушники AirPods Studio, но, если верить инсайдерам, Apple перенесла запуск продукта на следующий год.

В 2020-м году Apple уже провела две презентации 15 сентября и 13 октября, на которых явила миру обновленные Apple Watch, iPad и iPhone 12.

Обе презентации прошли в онлайне, ноябрьская запланирована в том же формате. Она начнется в 10 утра по тихоокеанскому времени (21.00 по московскому) и будет транслироваться из Apple Park — штаб-квартиры компании, расположенной в калифорнийском Купертино.