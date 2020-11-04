Названы самые мощные смартфоны октября

По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu.

Первая строчка досталась новинке от Huawei, построенной на пятинанометровом процессоре Kirin 9000. Смартфон набрал в рейтинге 685 339 баллов. Второе место досталось iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье — у iQOO 5.

Полный список ТОП-10 самых мощных флагманских смартфонов выглядит так: