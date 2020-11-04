Названы самые мощные смартфоны октября

По итогам октября 2020 года самым производительным Android-смартфоном стал Huawei Mate 40 Pro. Рейтинг опубликован популярным мобильным бенчмарком AnTuTu.
Первая строчка досталась новинке от Huawei, построенной на пятинанометровом процессоре Kirin 9000. Смартфон набрал в рейтинге 685 339 баллов. Второе место досталось iQOO 5 Pro с чипсетом Snapdragon 865, а третье — у iQOO 5.
Полный список ТОП-10 самых мощных флагманских смартфонов выглядит так:
- 1. Huawei Mate40 Pro – 685 339 баллов;
- 2. iQOO 5 Pro – 663 979 баллов;
- 3. iQOO 5 – 663 767 баллов;
- 4. Vivo X50 Pro+ – 661 342 баллов;
- 5. Redmi K30S Supreme Commemorative Edition – 660 133 баллов;
- 6. Xiaomi Mi 10 Supreme Commemorative Edition – 659 561 баллов;
- 7. ROG Gaming Phone 3 – 630 765 баллов;
- 8. Lenovo Legion Gaming Phone Pro – 625 394 баллов;
- 9. Black Shark Gaming Phone 3S – 617 990 баллов;
- 10. OPPO Find X2 Pro – 611 419 баллов.
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