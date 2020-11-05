Xiaomi выпустила бюджетный ноутбук Mi Notebook 14 e-Learning Edition

Компания Xiaomi представила новый портативный компьютер в семействе Mi Notebook 14: устройство с приставкой e-Learning Edition ориентировано прежде всего на учащихся.

Ноутбук оборудован 14-дюймовым дисплеем LCD с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей), соотношением сторон 16:9 и углом обзора до 178 градусов. Экран занимает 81,2 % площади поверхности крышки. На верхней рамке располагается веб-камера с поддержкой HD-видео (720p).

Кремниевый «мозг» лэптопа — процессор Intel Core i3-10110U поколения Comet Lake. Чип объединяет два ядра с поддержкой многопоточности и графический ускоритель Intel UHD. Номинальная тактовая частота составляет 2,1 ГГц, максимальная — 4,1 ГГц.

В оснащение входят 8 Гбайт оперативной памяти DDR4-2666, твердотельный накопитель вместимостью 256 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также аудиосистема с 2-ваттными стереофоническими динамиками.

Устройство имеет размеры 323 × 228 × 17,95 мм и весит 1,5 кг. Среди доступных интерфейсов упомянуты два порта USB Type-A (USB 3.1 Gen1), разъём USB 2.0, коннектор HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов.

На ноутбук установлена операционная система Windows 10 Home. Ориентировочная цена Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition — 500 долларов США.