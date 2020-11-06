Новые станции минского метро оборудовали для приема бесконтактной оплаты

Турникеты с бесконтактной системой оплаты проезда банковскими картами и гаджетами установлены на всех новых станциях минского метрополитена. Об этом сообщает преcc-служба ОАО «БПС-Сбербанк», которое реализует транспортный проект, пишет "Прайм-Пресс".

Как сообщается, оплатить проезд бесконтактным способом можно во всех вестибюлях новой ветки: технология стала доступна на станциях метро «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Для оплаты проезда надо приложить платежное средство к валидатору на поверхности турникета и дождаться звукового сигнала. С карточки автоматически спишется сумма, равнозначная стоимости жетона – 0,7 бел руб. Оплата занимает всего 0,3 секунды.

В банке уточнили, что для расчетов можно использовать бесконтактные карты международных платежных систем – Visa, Mastercard и Белкарт с бесконтактным интерфейсом. Кроме того, для расчетов можно использовать смартфон и другие устройства с поддержкой NFC.

Также в личном кабинете пассажира на сайте paybycard.by в разделе «Личный кабинет пассажира» можно изучить историю поездок и расходов, а также уточнить статус банковской карты в системе и получить электронный карт-чек о списаниях.