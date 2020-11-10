MediaTek готовит мощный 6-нм процессор для 5G-смартфонов

Компания MediaTek работает над новым процессором для смартфонов среднего уровня с поддержкой 5G: как сообщает авторитетный техноблог Digital Chat Station, изделие имеет кодовое обозначение MT689X.

По всей видимости, чип войдёт в семейство Dimensity, старшим представителем которого сейчас является 7-нанометровое решение Dimensity 1000+. Новый процессор будет изготавливаться по 6-нанометровой технологии.

Утверждается, что по своей архитектуре чип MediaTek MT689X будет схож с изделием Samsung Exynos 1080, полноценный анонс которого состоится уже 12 ноября. А это означает, что будут использоваться вычислительные ядра ARM Cortex-A78, обеспечивающие прирост производительности приблизительно на 20 % по сравнению с ARM Cortex-A77.

В состав MediaTek MT689X якобы войдёт графический ускоритель ARM Mali-G77. По общей производительности новинка может оказаться примерно на одном уровне с Qualcomm Snapdragon 865 и Snapdragon 865+.

Наконец, сообщается, что первые смартфоны на платформе MediaTek MT689X будут стоить около 300 долларов США. Правда, сроки анонса процессора пока не раскрываются.