Apple начала встраивать рекламу в iOS и iPad OS

Apple начала рекламировать собственные платные сервисы в iOS и iPad OS.
Первым об этом в Twitter написал Том Уоррен (Tom Warren), главный редактор авторитетного интернет-ресурса The Verge, подкрепив свои слова скриншотами.
Пользователи Twitter быстро отреагировали на пост. Они сообщили, что помимо Apple Arcade компания рекламирует расширенную гарантию Apple Care+ и подписку на сервис Apple TV+. Рекламные сообщения появляются на смартфонах и планшетах разных поколений.
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