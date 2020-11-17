Apple начала встраивать рекламу в iOS и iPad OS

Apple начала рекламировать собственные платные сервисы в iOS и iPad OS.

Первым об этом в Twitter написал Том Уоррен (Tom Warren), главный редактор авторитетного интернет-ресурса The Verge, подкрепив свои слова скриншотами.

Пользователи Twitter быстро отреагировали на пост. Они сообщили, что помимо Apple Arcade компания рекламирует расширенную гарантию Apple Care+ и подписку на сервис Apple TV+. Рекламные сообщения появляются на смартфонах и планшетах разных поколений.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

3dnews.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!