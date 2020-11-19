ОАЦ скорректировал перечень уполномоченных поставщиков интернет-услуг для госорганов

Оперативно-аналитический центр при Президенте скорректировал перечень уполномоченных поставщиков интернет-услуг, которые оказываются госорганам и другим госорганизациям. Это предусмотрено приказом ОАЦ от 16 ноября 2020 года №206, который официально опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В список поставщиков интернет-услуг, которые уполномочены оказывать услуги по предоставлению доступа в интернет, включены "Белтелеком", Главное хозяйственное управление Управления делами Президента, Объединенный институт проблем информатики НАН, Главный информационно-аналитический центр Минобра, МТС, ООО "Деловая сеть", ЗАО "ГлобалВанБел", ООО "АйПи ТелКом", А1, "Космос ТВ, СООО "Белорусские облачные технологии". Из этого перечня исключено ООО "Минские телевизионные информационные сети".

"Белтелеком", Главное хозяйственное управление Управления делами Президента, СООО "Белорусские облачные технологии", Национальный центр электронных услуг, ООО "Надежные программы" определены в качестве поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги хостинга официальных интернет-сайтов и электронной почты. Из списка исключены Объединенный институт проблем информатики НАН и ООО "АйПи ТелКом"