Установлен рекорд скорости 5G

Nokia совместно с другими телекоммуникационными корпорациями отчиталась о достижении рекордной скорости 5G. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В заявлении говорится, что совместными усилиями Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies был побит рекорд скорости связи пятого поколения. Специалистам компаний удалось добиться скорости более восьми гигабит в секунду при передаче данных с двух устройств, одновременно подключенных к сети 5G mmWave. Соответственно, каждый девайс передавал информацию со скоростью около четырех гигабит в секунду.

Рекорд для коммерческих сетей был поставлен во флагманском салоне Elisa в Хельсинки (Финляндия). По словам представителей Nokia, им удалось обеспечить низкую задержку сигнала и канал с высокой пропускной способностью, что необходимо для высокоскоростной загрузки видео, поддержки функционирования в режиме дополненной и виртуальной реальности. Ожидается, что соответствующие услуги будут предложены потребителям в 2021 году.

Базовая станция, через которую передавался сигнал, была построена на двух радиостанциях Nokia AirScale с частотой 800 мегагерц с использованием миллиметрового диапазона 5G на частоте 26 гигагерц. Также за передачу данных отвечали модемы Qualcomm Snapdragon X55 5G и антенные модули Qualcomm QTM525 mmWave второго поколения.