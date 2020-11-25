Компания Xiaomi представила смартфон Poco M3. Аппарат оснащён 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2340 × 1080 точек. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3. Фронтальная камера с 8-мегапиксельным сенсором установлена в небольшом экранном вырезе.

Сзади расположилась тройная камера с 48-мегапиксельным основным блоком (f/1,79), 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макромодулем с максимальной диафрагмой f/2,4.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 662: он объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x.

Прочее оснащение новинки таково: боковой дактилоскопический сканер, слот для карты microSD, инфракрасный передатчик, FM-тюнер, стереодинамики, 3,5-мм гнездо для наушников, адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, порт USB Type-C.

Смартфон получает питание от аккумулятора ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки. Габариты составляют 162,3 × 77,3 × 9,6 мм, вес — 198 г. Используется операционная система Android 10 с надстройкой MIUI 12.

Модель Poco M3 будет предлагаться в версиях с флеш-накопителем вместимостью 64 и 128 Гбайт. Во время распродаж в рамках «Чёрной пятницы» цена составит 130 и 150 долларов США соответственно. Затем стоимость возрастёт на 20 долларов.