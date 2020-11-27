EPAM готовит новое размещение своих акций

EPAM Systems готовится провести дополнительное размещение своих ценных бумаг. Предварительный проспект будущего размещения опубликован на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Параметры будущего размещения пока не раскрываются. В проспекте говорится лишь, что к продаже могут быть предложены ценные бумаги различных типов: обыкновенные акции, привилегированные акции, долговые обязательства, варранты, контракты на покупку и блоки из различных ценных бумаг.

Продавцом ценных бумаг выступит сама компания. Вырученные средства будут использоваться для общекорпоративных нужд, включая погашение задолженности, выкуп собственных акций, приобретение других компаний, инвестиции в дочерние предприятия, капитальные затраты, пополнение оборотных средств и т.д.

Сейчас уставной капитал компании составляет 160 тыс. обыкновенных акций и 40 тыс. привилегированных акций. При этом сейчас ни одна привилегированная акция компании не находится в обращении.