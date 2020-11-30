Две новинки HONOR: демократичный HONOR 20e с тройной камерой и HONOR 30i из флагманской серии

Бренд HONOR представляет две новинки на белорусском рынке - смартфоны HONOR 20e и HONOR 30i.

Первый – смартфон с тройной основной камерой с разрешением 24 МП и искусственным интеллектом, безрамочным экраном с диагональю 6,21 дюйма, поддержкой двух SIM-карт в сети 4G, а также 64 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти по очень демократичной цене. Второй - HONOR 30i из актуальной флагманской линейки - оснащён тройной камерой 48 МП, AMOLED экраном 6,3 дюйма с интегрированным сканером отпечатков пальцев, батареей 4000 мА*ч, объединяет в себе прогрессивные технологические решения и выразительный дизайн стеклянного корпуса.

Рассмотрим подробнее оба смартфона.

HONOR 20e – тройная камера и доступная цена

Главной особенностью HONOR 20e является основная камера 24 МП с искусственным интеллектом и тремя модулями. Её светочувствительный сенсор и диафрагма F/1.8 обеспечивает высокую детализацию снимков при любом освещении, а алгоритмы искусственного интеллекта способны распознавать до 22 категорий объектов в более чем 500 сценариях съёмки.

Для любителей групповых портретов и ярких пейзажей HONOR 20e предлагает широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 17 мм, углом обзора 120° и диапазоном фокусного расстояния 0,6x–6x, который позволяет запечатлеть в кадре большее количество деталей.

Основная камера HONOR 20e позволяет получать снимки с высоким разрешением 5632x4224 пикселей. Фронтальная камера 8 МП способна создавать яркие и детализированные снимки с разрешением 3264x2448 пикселей.

Смартфон HONOR 20e оснащён экраном FHD+ с диагональю 6,21 дюйма, соотношением сторон 19.5:9 и каплевидным вырезом под фронтальную камеру, благодаря которому полезная площадь экрана составляет 90%+. Благодаря компактным габаритам HONOR 20e удобно держать и использовать одной рукой. Технология 3D-фотолитографии позволила придать задней панели устройства премиальный внешний вид, который подчёркивает индивидуальность своего обладателя.

Смартфон построен на базе 12-нм процессора Kirin 710F, в состав которого входят 4 больших ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 4 малых ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц, что позволяет ему эффективно справляться с повседневными задачами. Новый смартфон оснащён батареей ёмкостью 3340 мА×ч, а также поддерживает технологию ускоренной обработки графических данных GPU Turbo, которая обеспечивает плавный игровой опыт без задержек и торможений.

Для хранения снимков высокого разрешения HONOR 20e получил встроенный накопитель ёмкостью 64 ГБ, а для уверенной обработки ресурсоёмких задач – 4 ГБ оперативной памяти. Использование карты памяти microSD позволит увеличить объём памяти до 512 ГБ.

Для обеспечения более высокого уровня конфиденциальности, HONOR 20e получил систему умной разблокировки экрана с технологией распознавания лица: система способна определять, когда глаза пользователя закрыты, и не будет разблокировать телефон до тех пор, пока пользователь снова не откроет глаза.

HONOR 20e поддерживает работу двух SIM-карт в сети 4G, а также стабильное подключение и улучшенное качество связи во время вызовов. Режим «Лифт» на базе ИИ определяет, когда пользователь входит и выходит из лифта, восстанавливая сигнал сети 4G за считанные секунды.

Цена и доступность

HONOR 20e доступен в двух расцветках: полночный чёрный и мерцающий синий. Смартфон можно приобрести у официального партнера HONOR – сети салонов На Связи – по акционной цене 499 рублей вместо 529 рублей.

HONOR 30i – почти флагман за приемлемую цену

Главными особенностями HONOR 30i являются качественные камера и экран. Смартфон оснащён AMOLED экраном с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2400×1800 пикселей при соотношении сторон 20:9. Благодаря узким рамкам экран занимает 90% площади фронтальной панели. Широкий цветовой охват, яркость до 600 нит и контрастность до 70 000:1 позволяют смартфону воспроизводить яркое и реалистичное изображение даже под прямыми солнечными лучами. К тому же HONOR 30i оснащён сертифицированной TÜV Rheinland функцией защиты зрения, которая фильтрует синюю составляющую спектра подсветки экрана, что позволяет предотвратить усталость глаз во время продолжительного взаимодействия со смартфоном.

Под экран HONOR 30i встроен усовершенствованный сканер отпечатков пальцев с увеличенной на 33% площадью сенсора. Благодаря такому решению возросли точность и скорость распознавания сканера. Также для разблокировки экрана HONOR 30i оснащён функцией распознавания лица.

Яркое и чёткое изображение дополняется качественной встроенной аудиосистемой, а при прослушивании через наушники HONOR 30i поддерживает технологию объёмного звучания Histen 6.0, позволяющую пользователю ощутить себя в концертном зале, кинотеатре или на стадионе. Техника компенсации обеспечивает комфортный процесс прослушивания аудио на протяжении длительного времени.

HONOR 30i получил тройную основную камеру с разрешением 48 МП. Помимо главного модуля с диафрагмой f/1.8 и крупным сенсором с диагональю 1/2 дюйма, в состав камеры входит ультраширокоугольный модуль с разрешением 8 МП, оснащённый объективом с углом зрения 120° и диафрагмой f/2.4. Ультраширокоугольный модуль создан для фотографий пейзажей, интерьеров и больших групп людей. Отдельный модуль 2 МП с диафрагмой f/2.4 предназначен для измерения глубины резкости и создания реалистичного эффекта боке на выразительных портретах. Высокое разрешение и широкая диафрагма главного модуля в сочетании с передовой технологией стабилизации изображения AIS и режимом ночной съемки гарантируют высокое качество фотографий в сложных условиях освещения. Эффективный алгоритм шумоподавления и выдержка до 6 секунд позволяют снимать даже ночью. А алгоритмы искусственного интеллекта подберут оптимальные параметры съёмки для каждого сценария.

Съёмку качественных селфи в любое время суток гарантирует фронтальная камера 16 МП. Как и основная, она поддерживает эффект боке для придания автопортретам большей выразительности, а также специальный ночной режим с функцией подсветки фона.

Мощная батарея с ёмкостью 4000 мА*ч в сочетании с интеллектуальными алгоритмами энергосбережения позволяет активно пользоваться смартфоном, не беспокоясь о подзарядке. Ёмкости батареи достаточно для 16,7 часов непрерывной работы в режиме воспроизведения потокового видео или 100 часов воспроизведения аудио и 40 часов голосовых вызовов.

HONOR 30i также поддерживает быструю зарядку 10 Вт, которая позволяет пополнить батарею на 53% всего за 30 минут. Разъём USB Type-C и технология OTG с функцией обратной зарядки улучшили функциональность устройства.

HONOR 30i расширяет представления об игровых возможностях смартфонов средней ценовой категории. Благодаря поддержке технологии открытого компилятора Ark Compiler и технологии GPU Turbo 3.0, которая оптимизирует программное обеспечение более чем 70 игровых приложений для максимально эффективной обработки процессорами Kirin, HONOR 30i справляется с ресурсоёмкими задачами, обеспечивая плавное воспроизведение видео и игр.

HONOR 30i облачён в минималистичный корпус толщиной 7,7 мм из закалённого стекла. Благодаря компактным размерам и эргономичному дизайну смартфоном комфортно пользоваться одной рукой. На нашем рынке HONOR 30i представлен в цветах полночный чёрный, мерцающий бирюзовый, а также ультрафиолетовый закат.

Цены и доступность

HONOR 30i за 639 рублей можно купить у официального партнера бренда HONOR – компании МТС