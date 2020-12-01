HONOR представил свои первые ноутбуки в Беларуси

HONOR представляет первые ноутбуки HONOR в Беларуси - MagicBook 14 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 3000, созданных по 12-нм техпроцессу. Помимо прочего, ноутбуки оснащены безрамочным экраном Full HD, усовершенствованной системой охлаждения, лёгким и тонким корпусом из алюминиевого сплава, технологией Magic-link 2.0 для мгновенной передачи данных между ноутбуком и мобильными устройствами. Ультрабуки HONOR MagicBook расширяют экосистему интеллектуальных устройств HONOR life и предлагают пользователям решения как для интенсивной работы, так и для мультимедийных развлечений.

Ноутбуки HONOR MagicBook в космическом сером цвете будут доступны у официального партнера бренда, сети магазинов Электросила, с 1 декабря по 4 января по стоимости:

MagicBook 14 в конфигурации 8 ГБ RAM + 256 ROM от 1859 рублей,

MagicBook 14 в конфигурации 8 ГБ RAM + 512 ГБ ROM от 1939 рублей,

MagicBook Pro в конфигурации 8 ГБ RAM + 512 ГБ ROM — по цене от 2169 рублей.

После 4 января цены вырастут.

Высокая производительность, эффективное охлаждение, быстрая подзарядка

Ноутбуки HONOR MagicBook 14 построены на базе мобильного процессора AMD Ryzen 5 3500U, архитектура которого включает 4 ядра и 8 потоков CPU, а также графический чип Radeon Vega 8. В модели HONOR MagicBook Pro установлен процессор AMD Ryzen 5 3500H, архитектура которого включает CPU с 4 ядрами и 8 потоками и графическую подсистему Radeon Vega 8.

Ноутбуки оснащены двухканальной оперативной памятью DDR-4 объёмом 8 ГБ. Твердотельный накопитель SSD NVMe PCIe объёмом 256 или 512 ГБ позволяет хранить на устройстве большой объём информации и обмениваться данными в 5 раз быстрее чем стандартные SSD-накопители SATA. Таким образом, все модели серии HONOR MagicBook 3000 обеспечивают высокую производительность в ресурсоёмких приложениях, включая многозадачные режимы.

Усовершенствованная система охлаждения из двух кулеров, даже в режиме высокой нагрузки, обеспечивает бесперебойную работу ноутбука и поддерживает невысокую температуру корпуса. Применение такой системы охлаждения позволило снизить уровень шума и повысить эффективность теплоотвода от внутренних компонентов на 38% у MagicBook 14 и до 20% — у MagicBook Pro.

Входящее в комплект ноутбуков зарядное устройство мощностью 65 Вт с разъёмом USB Type-C, в сочетании с технологией HONOR SuperCharge, позволяет всего за 30 минут пополнить заряд батареи HONOR MagicBook на 46%.

Безопасность, оперативность, универсальность

Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook Pro оснащены сканером отпечатков пальцев, который встроен в кнопку включения, что обеспечивает удобство для пользователя и высокий уровень конфиденциальности данных. Широкие возможности для проведения презентаций и вывода картинки на несколько мониторов обеспечивает поддержка внешних дисплеев через интерфейс HDMI. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии ноутбуки оснащены портами USB Type-C и USB Type-A. Также они поддерживают беспроводную связь по Bluetooth 5.0 и совместимы со стандартами Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.

HONOR Magic-link 2.0 с функцией «Мультиэкран» для взаимодействия устройств

Технология HONOR Magic-link 2.0 позволяет мгновенно установить беспроводное соединение между ноутбуком и мобильными устройствами и обеспечивает «бесшовную» передачу данных. В режиме «Мультиэкран» одним касанием содержимое экрана смартфона или планшета выводится на экран ноутбука. Затем можно перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием, а также редактировать их, использовать единый буфер обмена и любую периферию ноутбука.

Тонкий и лёгкий корпус с минималистичным дизайном

Новые ноутбуки HONOR оснащены безрамочными экранами с разрешением 1920×1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и диагональю 14 или 16,1 дюйма соответственно. Благодаря тому, что веб-камера ноутбуков скрыта в клавиатуре, толщина экранных рамок уменьшена до 4,8 и 4,9 мм для 14- и 16-дюймовой модели соответственно. Оба ноутбука отличаются высокой полезной площадью экрана: MagicBook 14 – 84%, а MagicBook Pro – 90%. Удобство просмотра при ярком освещении достигнуто при помощи ламинированного антибликового покрытия экрана, а защита зрения при длительной работе — благодаря сертифицированному компанией TÜV Rheinland режиму фильтрации синего спектра излучения.

Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook Pro выполнены в прочных и лёгких корпусах из алюминиевого сплава. Акцентом в минималистичном дизайне устройств становятся лазурно-голубые грани и логотип, которые переливаются благодаря обработке на алмазных станках. Толщина 14-дюймовой версии HONOR MagicBook составляет 15,9 мм при весе 1,38 кг, а 16,1-дюймовая — при толщине 16,9 мм весит всего 1,7 кг.

Цены и доступность

В Беларуси продажи ноутбуков HONOR MagicBook 14 и MagicBook Pro стартовали 1 декабря в сети магазинов Электросила. С 1 декабря по 4 января действуют специальные новогодние цены. MagicBook 14 с 256 ГБ накопителем можно приобрести за 1859 рублей единовременным платежом. Стоимость версии HONOR MagicBook с 512 ГБ накопителем составит 1939 рублей единовременным платежом, а HONOR MagicBook Pro с 8 ГБ RAM и 512 ГБ ROM — 2169 рублей. Также ноутбуки можно приобрести в рассрочку – в таком случае стоимость и условия рассрочки лучше уточнять у консультантов сети «Электросила».