MY.GAMES инвестирует в белорусские мобильные студии Appyfurious и Purple Games

MY.GAMES Venture Capital объявляет об инвестициях в мобильные студии — белорусские Appyfurious и Purple Games.

Appyfurious была основана в 2017 году. Изначально студия занималась неигровыми мобильными приложениями. В конце января 2020 года студия представила первую игру Bounceville Stories. На сегодняшний день команда, состоящая из 75 сотрудников, выпустила порядка 20 приложений, которые были установлены более 40 млн раз. Bounceville Stories — флагманский проект Appyfurious — представляет из себя головоломку c элементами bubble shooter и brick breaker. Игра получила высокие оценки от пользователей в AppStore — 4,6. На данный момент продолжается активная работа над проектом.

Студия Purple Games насчитывает в своем штате 20 сотрудников, обладающих богатым опытом в разработке мобильных игр. Первая игра студии, Greenvale, доступна в стадии soft-launch в Google Play и App Store. Релиз проекта намечен на 2021 год. В будущем студия планирует сосредоточиться на выпуске мобильных игр, полагаясь на долгосрочное сотрудничество и поддержку со стороны MGVC.