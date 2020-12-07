Google будет без разрешения удалять письма и фотографии своих пользователей

Google начнет удалять письма и файлы пользователей со своих серверов без их на то разрешения. Возможность потерять все свои данные будет реализована на уровне новых правил Google, которые вступят в силу 1 июня 2021 г.

Изменения коснутся сразу трех сервисов Google – облачного хранилища Drive, почтового сервиса Gmail и фотохостинга Photos. Угроза удаления всего контента нависнет над теми, кто имеет аккаунты в них, но не пользуется ими в течение двух лет. Например, кто-то может использовать Drive для запасного хранилища информации, например, архивов со старыми фотографиями, текстовых документов, презентаций, таблиц, программ и многого другого, что может не требоваться годами.

Лишиться файлов, писем и фотографий можно и другими способами. К примеру, Google, согласно своим же новым правилам, сможет удалить их навсегда в случае, если пользователь превышает лимит на доступный объем хранилища в течение двух лет.

Поскольку правила вступят в силу лишь 1 июня 2021 г., то Google впервые применит их только спустя два года, 1 июня 2023 г., Таким образом, у пользователей, давно забросивших свои аккаунты, будет 24 месяца на то, чтобы скачать все свои данные и перенести их в более надежное хранилище.