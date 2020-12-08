МТС запустил акцию «Мечты сбудутся»

МТС запустил акцию «Мечты сбудутся» для новых абонентов домашнего интернета. До конца января 2021 года при подключении на линейку услуг «ИКС» пользователям предоставляется скидка на абонентскую плату, бесплатный доступ к 120 телеканалам и трем онлайн-кинотеатрам.

В течение первого месяца после подключения на услуги Х5, Х6, Х7 новички получат 100%-ную скидку на абонентскую плату. Кроме того, снижена стоимость абонплаты за 2-й и 3-й месяцы после подключения: услуга Х5 — 13,75 рубля в месяц, Х6 — 19,25 рубля в месяц, а Х7 — 26,25 рубля в месяц.

Также при подключении на одну из услуг линейки «ИКС» новичкам в течение первых 3 месяцев предоставляется бесплатный доступ к пакету из 120 телеканалов в рамках услуги «МТС ТВ Плюс, 30 дней», а также к онлайн-кинотеатрам «Кино от ivi, 30 дней», «Amediateka, 30 дней» и «Кино и сериалы START, день».

Акция «Мечты сбудутся» действует по 31 января 2021 года.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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