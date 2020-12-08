МТС запустил акцию «Мечты сбудутся» для новых абонентов домашнего интернета. До конца января 2021 года при подключении на линейку услуг «ИКС» пользователям предоставляется скидка на абонентскую плату, бесплатный доступ к 120 телеканалам и трем онлайн-кинотеатрам.

В течение первого месяца после подключения на услуги Х5, Х6, Х7 новички получат 100%-ную скидку на абонентскую плату. Кроме того, снижена стоимость абонплаты за 2-й и 3-й месяцы после подключения: услуга Х5 — 13,75 рубля в месяц, Х6 — 19,25 рубля в месяц, а Х7 — 26,25 рубля в месяц.

Также при подключении на одну из услуг линейки «ИКС» новичкам в течение первых 3 месяцев предоставляется бесплатный доступ к пакету из 120 телеканалов в рамках услуги «МТС ТВ Плюс, 30 дней», а также к онлайн-кинотеатрам «Кино от ivi, 30 дней», «Amediateka, 30 дней» и «Кино и сериалы START, день».

Акция «Мечты сбудутся» действует по 31 января 2021 года.