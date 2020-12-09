Белорусские стартапы впервые смогут попасть в акселератор Sber500

Крупный акселератор IT-стартапов Sber500 впервые позволит заявиться компаниям из Беларуси. На первом этапе 500 участников смогут пройти двухнедельные онлайн-интенсивы (буткемпы). 25 лучших проектов попадут во второй этап, где индивидуально проработают с менторами, а затем участники представят свои проекты представителям корпораций и фондов.

Программа основана на опыте одной из наиболее успешных венчурных компаний — базирующейся в Калифорнии 500 Startups, которая инвестирует в проекты более чем 75 стран мира. Лучшие команды смогут получить инвестиции. В свою очередь СБЕР предложит заинтересовавшим его проектам коллаборацию без прохождения буткемпов и акселератора.

Принять участие в проекте могут стартапы, имеющие юрлицо, на которое оформлена интеллектуальная собственность (ИП или самозанятые не подойдут), у которых уже есть жизнеспособный продукт, первые клиенты и продажи. При этом зарубежным стартапам не обязательно открывать представительства в России.

Заявки принимаются до 11 января