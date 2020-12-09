HUAWEI представила график обновлений интерфейса устройств до EMUI 11 в Беларуси

Компания HUAWEI объявила о начале распространения новой версии фирменной оболочки EMUI 11. Она затронет 14 флагманских продуктов HUAWEI, среди которых смартфоны серий HUAWEI P40, HUAWEI P30, HUAWEI Mate 20 и планшет HUAWEI MatePad Pro.

EMUI 11 получила обновлённую функцию Always-on-display (AOD) с различными версиями дизайна, где используются лаконичные линии красного, жёлтого и синего цветов. Палитру экрана AOD можно настроить в соответствии с личными предпочтениями – пользователям доступна встроенная технология идентификации оттенков, которая позволяет создавать индивидуальные цветовые схемы.

В EMUI 11 впервые использована анимация с длинными планами (Long-take Animations) – приём из кинематографа, используемый для плавного перехода между двумя кадрами без монтажных склеек. Он позволяет удерживать внимание пользователя на наиболее важных частях экрана, усиливая при этом визуальное восприятие и существенно повышая эффективность распознавания элементов.

В новой версии EMUI в частности был усовершенствован интеллектуальный многооконный интерфейс. Теперь он позволяет одновременно открывать несколько плавающих окон, которые можно сворачивать в панель Quick Ball и разворачивать одним касанием. Кроме того, EMUI 11 получила возможность настройки размера окна.

Распределенная технология HUAWEI на базе EMUI 11 улучшила функциональность режима «Мультискрин», позволяющего эффективно работать одновременно на смартфоне и ноутбуке или смартфоне и планшете. На момент запуска новой версии интерфейса технология поддерживает работу двух активных приложений одновременно, в будущих обновлениях их число будет увеличено до трёх. Теперь пользователи могут, например, сравнивать цены в двух онлайн-магазинах, отвечать на текстовые сообщения во время просмотра телешоу и контролировать биржевые котировки, не переключаясь между устройствами.

Текущая версия EMUI 10.1 уже поддерживает Password Safe и другие функции защиты конфиденциальности пользователя. Комплексную защиту дополняет микроядро TEE OS, сертифицированное по стандарту CC EAL5+. Унаследовавшая данную базу, EMUI 11 получила также функцию зашифрованных заметок, которая защищает личные записи с помощью пароля или биометрической проверки. Конфиденциальные данные о фотографиях, такие как местоположение, время съёмки и модель смартфона, можно удалить перед отправкой или публикацией снимков, чтобы предотвратить их использование злоумышленниками.

График обновления устройств:

Модель График обновления HUAWEI P40 Декабрь 2020 HUAWEI P40 Pro Декабрь 2020 HUAWEI P30 Январь – март 2021 HUAWEI Mate 20 Pro Январь – март 2021 HUAWEI P30 Pro Январь – март 2021

Обновление будет распространяться по беспроводным каналам Huawei Over-the-Air (HOTA).