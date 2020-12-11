Названо самое популярное приложение 2020 года

Самым популярным в мире приложением в 2020 году назвали сервис для обмена короткими видео TikTok. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на отчет компании App Annie.

TikTok стал самым популярным приложением среди пользователей смартфонов как на iOS, так и на Android. App Annie прогнозирует, что в 2021 году количество активных пользователей сервиса превысит миллиард.

Второе место заняло приложение соцсети Facebook. В пятерку лидеров также вошли два приложения, принадлежащих Facebook: мессенджер WhatsApp оказался третьим, а соцсеть Instagram — пятой.

Приложение для видеозвонков и конференций Zoom заняло четвертое место. Его популярность стремительно выросла из-за массового перевода многих сотрудников и учащихся на удаленку: до начала пандемии приложение Zoom занимало в рейтинге 219-е место.