Microsoft добавила поддержку x64-приложений в Windows 10 для ARM

Разработчики из Microsoft объявили о запуске первой предварительной версии эмуляции x64-приложений для программной платформы Windows 10, которая используется на устройствах с чипами на архитектуре Arm64. Эта возможность появилась в сборке Windows 10 под номером 21277, которая уже стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ).

Первый релиз Windows 10 на Arm состоялся в 2017 году, и на тот момент список необходимых пользователю программных продуктов преимущественно состоял из x86-приложений. Поэтому разработчики в первую очередь взялись за реализацию эмуляции x64-программ, чтобы дать пользователям возможность беспрепятственного запуска широкого спектра софтверных решений, входящих в экосистему Windows. С тех пор потребность в поддержке x64-приложений на устройствах с чипами Arm64 значительно возросла, поэтому Microsoft работает над расширением возможностей эмуляции.

Несмотря на то, что эмуляция x64-приложений только вышла на этап предварительного тестирования, уже сейчас пользователи могут устанавливать программные продукты x64 из фирменного магазина Microsoft Store или какого-либо другого источника. В сообщении отмечается, что разработка новой функции всё ещё продолжается, поэтому некоторые x64-приложения на Arm-устройствах могут не запускаться. В дальнейшем разработчики намерены улучшить данный инструмент как в плане совместимости, так и в плане производительности.

Чтобы обеспечить наиболее комфортное взаимодействие с новой функцией пользователям рекомендуется установить предварительную версию графического драйвера Qualcomm Adreno. Когда поддержка эмуляции x64-приложений появится в стабильных версиях Windows 10 на Arm, пока неизвестно.