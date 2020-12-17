Биткоин ставит новый рекорд

Цена биткоина превысила $20 тысяч, установив новый исторический рекорд. На сегодняшний день за одну цифровую монету просят $22.693, а общая цена находящихся в обращении биткоинов превышает $400 млрд.

Это уже четвертый пик стоимости биткоина с момента появления в 2009 году. Своего предыдущего максимума биткойн достиг в декабре 2017 года, когда он стоил $19.500. Однако через год он подешевел до $3.200.

Стоит отметить, что биткойн до сих пор не стал широко распространенным платежным средством, что связано с отсутствием законодательных актов, регулирующих криптовалюту на международном рынке, а также его высокой волатильностью. В связи с этим вложения в биткойн в основном носят спекулятивный характер.