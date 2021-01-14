Стартовали новые занятия онлайн-курса МТС по интернет-грамотности для людей старшего возраста

Началось обучение новых групп онлайн-курса МТС по интернет-грамотности. Бесплатные занятия позволяют людям старшего поколения освоить смартфон и планшет «с нуля» не выходя из дома.

#НаучиСвоихБлизких — это продолжение социального проекта «Планшет с нуля». Он ставит перед собой задачу помочь старшему поколению обучиться возможностям смартфонов и планшетов. Занятия проходят не в аудитории, а онлайн, поэтому обучение можно комфортно проходить из любой точки страны.

Слушатели курса учатся с помощью цифровых устройств искать нужную информацию в Сети, сохранять данные в «облаке», совершать покупки онлайн, бронировать электронные талоны к врачу и другим полезным навыкам. Они также ознакомятся с различными мобильными приложениями, которые помогут редактировать фотографии, вести собственные страницы в соцсетях, общаться с близкими онлайн.

Занятия проводит подготовленный специалист, а помогать слушателям курса могут дети и внуки. Онлайн-курс состоит из 10 занятий — это лекции, практические задания и образовательные ролики. По итогам обучения после прохождения онлайн-теста его участники получат сертификат от МТС об окончании занятий.

Проект #НаучиСвоихБлизких стартовал в ноябре прошлого года. Многие проходили обучение вместе с родными и близкими, которые помогали разбираться с возможностями планшетов и смартфонов.

Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке.