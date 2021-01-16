МТС принимает предзаказы на смартфоны из флагманской линейки Samsung Galaxy S21

В МТС можно оставить заявки на новые флагманские смартфоны от компании Samsung. Старт продаж моделей Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra состоится 5 февраля, а тем, кто оформит предоплаченный предзаказ, будут дополнительно доступны бонусы за 10 копеек.

Все три смартфона способны работать в сетях 5G, оснащены камерами профессионального уровня и спроектированы с учетом реалий современного образа жизни. Они надежно защищены от воды и пыли по стандарту IP68, а от повреждений и царапин их экраны оберегает инновационное стекло Gorilla Glass Victus. Сверхчувствительные дисплеи поддерживают частоту обновления 120 Гц, которая обеспечивает невероятно плавную прокрутку.

Samsung Galaxy S21 Ultra получил самые топовые характеристики, наибольшую диагональ экрана и стал первой моделью из линейки S с поддержкой стилуса S Pen. Его основная камера включает в себя два телеобъектива, которые позволяют снимать со 100-кратным приближением. Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra с памятью 256 ГБ будет доступен за 3999 рублей, а версия с памятью 128 ГБ - за 3849 рублей.

Модели Samsung Galaxy S21 и Samsung Galaxy S21+ оснащены основной тройной камерой с 64-мегапиксельными телеобъективом, двумя сенсорами по 12 Мп и 10-мегапиксельной селфи-камерой. Оба аппарата поддерживают быструю 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядки, а также функцию реверсивной зарядки. Диагональ экрана младшей и старшей моделей составляет 6,2 и 6,7 дюймов соответственно. Цена на Samsung Galaxy S21 с 256 ГБ памяти составит 2799 рублей, а на версию со 128 ГБ – 2599 рублей. Модель Samsung Galaxy S21+ с памятью 256 ГБ можно будет приобрести за 3299 рублей, а с памятью 128 ГБ - за 3149 рублей.

Все, кто оформят предоплаченные предзаказы по 4 февраля, смогут дополнительно забрать за 10 копеек:

При предзаказе Samsung Galaxy S21 Ultra – беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Bluetooth-маячок Galaxy Smart Tag;

При предзаказе Samsung Galaxy S21 или Samsung Galaxy S21+ – беспроводные наушники Galaxy Buds Live и Bluetooth-маячок Galaxy Smart Tag.

Также по 4 февраля в МТС можно оставить предзаказ на новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Их стоимость составит 629 рублей.