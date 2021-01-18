Сервисы Google скоро могут вернуться на смартфоны Honor

Китайский производитель Honor готовится к возвращению сервисов Google на свои устройства. Об этом "Коммерсанту" рассказали два источника, знакомые с ситуацией. Ожидается, что приложения будут доступны в линейке смартфонов, которые выйдут весной.

Предположительно, возвращение сервисов Google приведет к отказу от магазина приложений Huawei AppGallery. Это, в свою очередь, снизит интерес разработчиков к магазину, поэтому ему потребуются дополнительные средства для привлечения небольших команд

Напомним, что Google перестала сотрудничать с Honor из-за указа Дональда Трампа, который внес Huawei в "черный список" компаний, с которыми корпорациям из США запрещено работать. Чтобы вывести дочерний бренд из-под санкций, в ноябре 2020 г. Huawei продала Honor китайскому консорциуму инвесторов.

Представители Honor, Huawei и Google пока комментируют слухи о возобновлении сотрудничества.