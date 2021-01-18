Американская организация требует удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация "Коалиция за безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) обратилась к Apple с требованием удалить Telegram из App Store. Представители организации утверждают, что через мессенджер распространяются публикации расистского и нацистского содержания.

Руководитель НКО Марк Гинзберг утверждает, что Telegram "выделяется как распространитель ненавистнических высказываний". Будучи евреем, он заявил, что в мессенджере распространяется антисемитский контент, а владение iPhone дает ему право потребовать от Apple запрета приложений, которые подстрекают к насилию.

Издание The Washington Post отмечает, что истец может столкнуться с непреодолимыми препятствиями в суде. Дело в том, что согласно американскому законодательству, от сервисов, подобных Telegram, не требуется удаление нежелательного контента. Они обязаны только рассматривать жалобы пользователей на оскорбительное содержание.

Адвокат организации Кейт Альтман заявил, что коалиция также готовит иск к Google. Telegram и Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.

Популярность Telegram резко выросла в середине января. Некоторые эксперты связали это с изменениями политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, а другие – со всплеском цензуры в США, вызванным протестами из-за выборов.