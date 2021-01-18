Стали известны характеристики смартфона Samsung Galaxy A52

В базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о смартфоне среднего уровня Galaxy A52, который, как планируется, скоро анонсирует компания Samsung.

Сообщается, что новинка будет доступна в двух модификациях. Первая, с поддержкой сотовой связи 5G, базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 750G. Вторая, с поодержкой только LTE — на Snapdragon 720G.

В остальном, телефоны одинаковы. Оба будут оснащены AMOLED-дисплеями с диагональю в 6.5". По центру в верхней области экрана предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры. Кроме того, упомянут сканер отпечатков пальцев, интегрированный непосредственно в область экрана. Габариты устройства: 159.9 × 75.1 × 8.4 мм.

В качестве программной платформы будет использоваться ОС Android 11 с фирменной надстройкой One UI 3.х.

Ожидается, что версия Galaxy A52 5G поступят в продаже по ориентировочной цене в $500.