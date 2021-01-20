Похоже, LG готовится продать свое мобильное подразделение

Компания LG официально сообщила, что ее убыточный мобильный бизнес, скорее всего, будет продан. Слухи о скорой продаже уже циркулировали некоторое время, но до сегодняшнего дня компания опровергала эту информацию.

"На мировом рынке обостряется конкуренция в мобильном бизнесе, который включает смартфоны, — заявил представитель компании. — В данный момент мы открыты для всех возможностей и тщательно пересматриваем наши планы на будущее". Дополнительно в электронном письме сотрудникам гендиректор LG Electronics пообещал, что сотрудники мобильного бизнеса сохранят свои рабочие места независимо от дальнейшей судьбы подразделения.

Мобильный бизнес LG находится в минусе уже почти 6 лет, со второго квартала 2015 года. По состоянию на прошлый год совокупный операционный убыток составил около 5 трлн вон ($4.5 млрд). В последние годы LG пыталась улучшить свой мобильный бизнес, корректируя портфель продуктов и расширяя сделки по контрактному производству оригинальных разработок.