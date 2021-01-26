Xiaomi обновит процессор у прошлогоднего флагмана

Китайский инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi запускает в производство обновленную версию прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 10.

Оригинальная версия Mi 10 основана на процессоре Qualcomm Snapdragon 865. Новый вариант получит более свежий чип Snapdragon 870 (8 ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3.2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650, сотовый модем Snapdragon X55 5G со скоростью передачи данных до 7.5 Гбит/с). Других отличий от оригинального смартфона, который был выпущен почти год назад, практически не будет.

Напомним, что аппарат оборудован 6.67" AMOLED-дисплеем с разрешением 2340x1080, 20 Мпикс фронтальной камерой и четверной основной камерой в конфигурации 108/13/2/2 Мпикс. Объем ОЗУ 12 Гб, флеш-накопителя – 256 Гб.

Цена модифицированного Xiaomi Mi 10 будет оглашена позднее.