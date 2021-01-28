В Telegram можно импортировать переписку из WhatsApp

Telegram выпустил обновление 7.4 для iOS, разрешающее пользователям переносить архив переписки из других мессенджеров, в т.ч. WhatsApp.

"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений: WhatsApp, Line и KakaoTalk", – говорится в описании.

Среди других изменений в новой версии можно отметить следующие:

пользователи кроме сообщений в чатах смогут удалять созданные ими группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков;

в голосовых чатах можно регулировать громкость для отдельных участников;

появилась возможность пожаловаться на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

С начала января мессенджер WhatsApp уже лишился более 30 млн пользователей. Это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения, согласно которым оно начнет делиться информацией с владельцем мессенджера – социальной сетью Facebook. В результате пользователи стали переходить в другие мессенджеры, в большинстве случаев, Signal и Telegram.