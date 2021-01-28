Стремительное пике Huawei: статистика рынка смартфонов за 2020 год

Аналитическая компания IDC подвела итоги рынка смартфонов за за четвертый квартал 2020 года, а также за весь прошедший год.

Всего пару лет назад казалось, что позиции Huawei на рынке смартфонов непоколебимы. Но времена стремительно меняются, и уже сегодня компания ушла в крутое пике, стремительно теряя свою долю.

За последние 3 месяца прошлого года было продано в общей сложности 385.9 млн смартфонов, причем 90.1 млн из них (23.4% рынка) пришлось на долю Apple, увеличившей объемы продаж относительно третьего квартала за счет линейки iPhone 12. Это позволило ей взлететь с четвертой строчки рейтинга на первую. Следом за ней расположилась Samsung с 73.9 млн отгруженных устройств (19.1% рынка), и замыкает тройку лидеров Xiaomi с 43.3 млн смартфонов (11.2% рынка). Xiaomi оказалась также самым быстрорастущим брендом в годовом исчислении – 32%. Не в последнюю очередь успехи Xiaomi связаны с катастрофическим падением поставок компании Huawei на 42.4% и сокращением ее доли рынка всего до 8.4%.

Если говорить в целом о 2020 годе, то здесь по-прежнему лидирует Samsung, даже несмотря на просадку в 9.8% по сравнению с 2019 годом. Компании удалось поставить на рынок 266.7 млн устройств и занять 20.6% доли рынка. Apple за год прибавила 7.9% и разместилась на второй строчке с долей 15.9% и 206.1 млн проданных аппаратов. В то же время Xiaomi продолжает набирать обороты и достигла прироста в 17.6%, заняв 11.4% рынка с 147.8 млн устройств. А вот продажи Huawei вполне ожидаемо рухнули на 21.5%.

Суммарно за весь 2020 год индустрия смартфонов смогла реализовать около 1.3 млрд устройств. Несмотря на снижение данного показателя на 5.9% относительно 2019 года, специалисты единогласно отмечают впечатляющие темпы восстановления рынка.