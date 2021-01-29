Xiaomi разработала настоящую беспроводную зарядку

Компания Xiaomi анонсировала новую систему беспроводной зарядки Air Charge. Она может заряжать одновременно несколько устройств на расстоянии, без применения кабелей или подставки.

В устройстве используется запатентованная технология Mi Air Charge. При помощи пяти встроенных антенн оно определяет положение смартфона в комнате. Затем Air Charge заряжает его, передавая миллиметровые волны через 144 встроенные антенны. Для приема сигнала смартфоны должны быть оснащены двумя датчиками: маяком для определения положения и антенной решеткой для приема и преобразования волн.

По словам разработчиков, новая зарядка позволяет заряжать каждый из совместимых аппаратов мощностью до 5 Вт. При этом физические препятствия не снижают ее эффективность. С помощью устройства можно будет заряжать смартфоны, умные часы и фитнес-трекеры.

Xiaomi пока не называет конкретные сроки выхода продуктов с использованием технологии Mi Air Charge. В разговоре с The Verge представитель компании заявил, что до конца 2021 года таковых не ожидается.