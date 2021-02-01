Яндекс открывает набор на летние стажировки в Минске

Яндекс приглашает студентов и начинающих IT-специалистов на оплачиваемые стажировки в офисе компании в Минске. Участники смогут поработать над реальными задачами и поучиться у опытных наставников. Стажировка длится от трех до шести месяцев, ее можно совмещать с учебой. Кандидаты, которые хотят приступить уже сейчас, могут начать стажировку, не дожидаясь лета. Программы стажировок — часть Образовательной инициативы Яндекса, в рамках которой компания содействует развитию IT-образования в России.

В этом году набор открыт по пяти направлениям: фронтенд- и бэкенд-разработка, машинное обучение, аналитика и мобильная разработка. В Минске представлены не все направления. Если интересного вам нет, можно подать заявку в Москву. Яндекс оплатит билеты и проживание. Каждый стажер будет работать под руководством опытного ментора. Он познакомит с планом работы, будет курировать процесс и поможет в сложных ситуациях.

Всем кандидатам нужны отличные знания базовых алгоритмов и структур данных, а также умение писать код на одном из языков программирования. Остальные требования зависят от направления. Например, аналитику необходимо хорошо знать математическую статистику и Python, а разработчику ML — основные методы машинного обучения и их применение на практике.

Чтобы попасть на стажировку, нужно подать заявку до 31 мая и пройти отбор. Этапы отбора так же зависят от направления: в большинстве случаев нужно выполнить тестовое задание и пройти два-три технических интервью. В финале кандидаты встретятся с командами, которые набирают стажеров, и смогут выбрать одну из них.

Тех, кто успешно пройдет отбор, пригласят на стажировку в офис или попросят временно присоединиться к команде дистанционно — в зависимости от эпидемиологической ситуации. По мере снятия ограничений планируется полноценный выход стажеров в офис. Те, кто проявят себя наилучшим образом, получат возможность перейти на постоянную позицию в штате.