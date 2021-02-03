Назван самый мощный смартфон начала 2021 года

Популярный бенчмарк для смартфонов AnTuTu опубликовал рейтинг производительности актуальных моделей на январь 2021 года. Список возглавил новый лидер.

Первое место в январском рейтинге AnTuTu занимает iQOO 7 с 728 784 баллами, который подвинул на вторую строчку лидера прошлого месяца Xiaomi Mi 11. Обе модели работают на новой платформе Qualcomm Snapdragon 888.

Третье и четвертое место по производительности среди Android-смартфонов занимают Huawei Mate 40 Pro+ и Mate 40 Pro, которые основаны на чипе Kirin 9000. На пятом месте — прошлогодний Oppo Reno5 Pro+, работающий на платформе Snapdragon 865.