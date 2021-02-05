Maps.me привлёк $50 млн на запуск мультивалютного кошелька

Картографический сервис Maps.me привлек $50 млн — главным инвестором стал фонд Alameda Research, в компанию инвестировали также Genesis Capital и CMS Holdings, пишет Coindesk.

Инвестиции пойдут на запуск мультивалютного кошелька внутри сервиса и позволит создать на платформе экосистему децентрализованных финансов (DeFi). Легкий доступ к DeFI через мобильное приложение поможет развитию этого сегмента, считает генеральный директор Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид.

С помощью кошелка и инструментов DeFi 140 млн пользователей Maps.me получат доступ к ряду платежных и инвестиционных инструментов, заявили в компании. На ноябрь 2020 года активная аудитория сервиса составляла около 10 млн пользователей в месяц, количество загрузок приложения — больше 140 млн.

Пользователи Maps.me получат возможность бронировать билеты, отели и другое напрямую через интегрированный кошелек с практически нулевой комиссией, пишет издание. Они также смогут отправлять и тратить деньги в нескольких валютах, получить кэшбек и обменивать средства без скрытых процентов.

Maps.me был основан в 2010 году белорусскими предпринимателями и разработчиками Юрием Мельничком, Виктором Говако и Александром Золотаревым. Она входила в Mail.ru Group с 2014 года до ноября 2020 года — тогда компания продала сервис за 1,56 млрд рублей ($20 млн).