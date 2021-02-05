В МТС можно приобрести iPhone 12 mini со скидкой

В салонах связи и интернет-магазине МТС появилась возможность приобрести iPhone 12 mini с 64 и 128 ГБ памяти, сэкономив при этом до 400 рублей. Две версии самой компактной модели в линейке последнего поколения смартфонов Apple присоединились к акции «Вам бонус!»

Apple iPhone 12 mini – самый маленький «айфон» за последние 6 лет. Он оснащается 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с очень узкими рамками и разрешением 2340×1080 точек. От повреждений и царапин его защищает прочное керамическое стекло. Камеры снабжены 12-мегапиксельными модулями, которые способны вести съемку видео в 4K. Основная камера – сдвоенная, располагает системой оптической стабилизации изображения. Также эта модель может работать в сетях 5G, имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает линейку аксессуаров MagSafe.

В рамках акции «Вам бонус!» стоимость iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти снижена до 2299 рублей. Если оформить его в рассрочку на год, то ежемесячный платеж составит 247 рублей, а если на два года – то 123 рубля.

iPhone 12 mini со 128 ГБ памяти по акционной цене можно приобрести за 2499 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж снижен до 267 рублей, а на два года – до 133 рублей.

Чтобы принять участие в акции «Вам бонус!» и получить скидку – просто подключитесь или перейдите на тарифный план «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra». Одновременно с покупкой смартфона также необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на данных тарифах.

Подробнее об условиях акции смотрите здесь.