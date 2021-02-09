В «Manao» объявили о старте массового набора стажеров на должность PHP-разработчика в минский офис

Руководство аутсорс-продакшн «Manao» сообщило о запуске нового этапа стажировки, ориентированной на начинающих PHP-разработчиков. Компания открыла свои двери для молодых специалистов, мечтающих о построении карьеры в IT — любой желающий может подать заявку на сайте и в случае одобрения получить приглашение на следующий этап.

Популярность стажировки объясняется следующими фактами:

Отсутствие жестких критериев с точки зрения опыта либо образования. Единственное требование — наличие минимальных знаний основ PHP.

Стажеры, которые готовы вкладывать достаточно усилий и брать на себя ответственность за более сложные проекты и задачи, могут рассчитывать на то, что компания поможет им с усовершенствованием навыков/компетенций.

Уже испытанный на практике и зарекомендовавший себя формат. Более половины команды разработчиков «Manao» выросло именно из стажеров.

Комплексная эффективная программа, в которую включены структурированная теория, практические задачи, поддержка наставника, а также энергия всей команды, с которой стажер начинает учиться и работать бок о бок с первого дня.

Лояльность и персональный подход руководства.

Отсутствие излишней бюрократии, приятная атмосфера в коллективе.

«Мы не делаем акцент на корпоративных активностях, большом офисе и печенье, потому что все это есть уже у многих компаний. Но зато далеко не везде есть такие лояльные условия для попадания на стажировку и реальная возможность быстрого роста без бюрократических препятствий. Именно этим мы отличаемся и не стесняемся об этом говорить. Преимущества — это не то, что нужно скрывать», - рассказал Дмитрий Гринкевич, генеральный директор «Manao».

Заинтересованным кандидатам рекомендуется оставить отклик на сайте «Manao» как можно раньше. Крайний срок для подачи заявок на новый этап стажировки — 31.03.2021.