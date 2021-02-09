Акции в МТС, которые позволяют сэкономить до 50%

В настоящий момент в сети салонов и интернет-магазине МТС действует ряд акций, которые позволят получить скидку до 50% на второй товар в чеке.

Акция “Идеальная пара” позволяет экономить на покупке беспроводных наушников, фитнес-браслетов, смарт-часов и bluetooth-колонок при покупке беспроводных наушников, фитнес-браслетов или смарт-часов. Другими словами, приобретая один гаджет, получаете скидку до 50 % на покупку второго. В акции принимают участие гаджеты Xiaomi, Huawei, Honor, Amazfit и JBL. Подробнее об условиях акции “Идеальная пара” смотрите здесь.

Акция “Отличная пара” позволяет выгодно обзавестись дополнительным полезным аксессуаром при покупке смартфона. Скидка до 50% распространяется на чехлы, защитные стекла, карты памяти, автомобильные и сетевые зарядные устройства, кабели и внешние аккумуляторы. Извлечь выгоду на ряд аксессуаров позволяют смартфоны серии iPhone 11, iPhone 12, Huawei P40 и Samsung Galaxy A51. Подробнее с акцией “Отличная пара” можно ознакомиться здесь.

Акция “Промокод для смарт-устройств” действует по промокодам “Комбо” и “Звук” и предоставляет скидку до 50% на смарт-часы или беспроводную колонку при покупке смартфона. Так, с моделью HONOR 30i дешевле можно забрать смарт-часы Honor Watch ES, а при выборе одного из популярных смартфонов Apple по сниженной цене доступны беспроводные колонки JBL CHARGE 4, FLIP 5 и Link Portable Yandex. Подробные условия акции “Промокод для смарт-устройств” представлены здесь.