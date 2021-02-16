По сообщениям сетевых источников, компания Facebook занимается разработкой смарт-часов на базе Android. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Согласно имеющимся данным, будущие смарт-часы позволят обмениваться сообщениями с помощью сервисов Facebook, а также будут поддерживать функции для занятия спортом и отслеживания состояния здоровья. Таким образом, смарт-часы станут частью растущей аппаратной экосистемы гиганта социальных сетей, в которую уже входят гарнитуры виртуальной реальности Oculus, смарт-дисплеи Portal и др.

Источник говорит о том, что первая версия смарт-часов Facebook будет работать под управлением программной платформы Android. Однако в будущих итерациях компания планирует задействовать собственную операционную систему, разработка которой уже была начата. Также известно, что будущие смарт-часы Facebook смогут работать в сетях сотовых операторов без необходимости синхронизации со смартфоном. Предполагается, что первая версия устройства будет представлена широкой публике в 2022 году.

Планы Facebook по расширению аппаратной экосистемы не являются секретом. Ранее появлялась информация о том, что более 6000 сотрудников компании работают над реализацией разных проектов в сфере дополненной и виртуальной реальности, а также над экспериментальными инициативами в рамках подразделения Facebook Reality Labs. Также известно, что Facebook работает над созданием смарт-очков совместно с брендом Ray-Ban, которые должны быть выпущены в конце этого года.