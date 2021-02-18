Apple разрабатывает наушники из стекла

Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты обратили внимание на документ, появившийся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла. В пояснительной записке к изобретению говорится, что наушники как устройство существуют более ста лет и их строение остается неизменным.

Инженеры компании предлагают использовать в наушниках стеклянные чашечки и уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл. «Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат», — говорится в описании заявки. Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.