Появились первые рендеры Apple iMac 2021

Авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам, связанным с Apple, заявил, что грядущие модели iMac 2021 года будут предлагаться в пяти цветовых вариантах, включая серебристый, космический серый, зелёный, небесно-голубой и розовое золото. Это те же цвета, которые использовала Apple для iPad Air четвёртого поколения.

Джон Проссер считает, что компания Apple собирается сыграть на ностальгии по оригинальному iMac, который также поставлялся в ярких цветовых вариантах. Ожидается, что у нового iMac 2021 будут более тонкие рамки экрана и он будет оснащён новейшей однокристальной системой Apple Silicon. Возможно, это будет модернизированная платформа Apple M1 или совершенно новая SoC. Устройство должно быть представлено в этом году, однако точной даты пока что нет.

Джон Проссер первым сообщил точные даты презентаций нового смартфона iPhone SE и ноутбука MacBook Pro 13.