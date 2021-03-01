В МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M21

В салонах связи и интернет-магазине МТС начались продажи смартфона Samsung Galaxy M21 c 4/64 ГБ памяти.

Samsung Galaxy M21 – сбалансированный смартфон средней ценовой категории. Аппарат оснащен 6,4-дюймовым безрамочным экраном с разрешением Full HD+. Дисплей выполнен по технологии Super AMOLED, для которой характерны яркие насыщенные цвета, большой запас яркости и максимальные углы обзора. Экран дополнен вырезом Infinity-U для фронтальной камеры на 20 Мп, которая способна создавать селфи высокого качества.

На тыльной стороне корпуса Samsung Galaxy M21 расположена основная камера, состоящая из трех модулей. Разрешение главного сенсора составляет 48 Мп – с его помощью получаются четкие и красивые снимки как днем, так и в темное время суток. Широкоугольный сенсор на 8 Мп с углом обзора 123 градуса упрощает создание панорамных фото. 5-мегапиксельный датчик глубины помогает фотографировать с эффектом размытия фона.

Работу смартфона обеспечивает фирменный 8-ядерный процессор Exynos 9611, изготовленный по техпроцессу 10 нм и обладающий встроенным модулем искусственного интеллекта. Наличие чипа NFC позволит осуществлять бесконтактные платежи. А главной «изюминкой» новинки можно считать аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. С такой батареей смартфон способен проработать на одном заряде до 29 часов в режиме воспроизведения видео, до 22 часов – при включенном LTE или Wi-Fi, и до 2-3 дней в обычном повседневном режиме.

Смартфон Samsung Galaxy M21 с 4/64 ГБ памяти можно приобрести за 619 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 56,27 рубля, а на два года – 26,91 рубля.