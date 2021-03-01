Xiaomi представила новый монитор

Компания Xiaomi представила под маркой Redmi доступный монитор, предназначенный для повседневной работы в офисе или дома. Устройство выполнено на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали с разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD).

Новинка имеет кодовое обозначение RMMNT27NF. Экран получил узкие рамки с трёх сторон — слева, сверху и справа. Благодаря этому панель может применяться в составе многомониторных конфигураций.

Яркость составляет 300 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 1 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Для монитора заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Время отклика равно 6 мс, частота обновления — 75 Гц. Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы D-Sub и HDMI. Кроме того, предусмотрено стандартное 3,5-миллиметровое аудиогнездо.

Толщина панели в самой тонкой части составляет всего 7,5 мм. Подставка обеспечивает возможность регулировки угла наклона дисплея. Система Low Blue Light способствует снижению интенсивности синего цвета подсветки, что помогает уменьшить усталость глаз при продолжительной работе.

Цена монитора составляет приблизительно 120 долларов США.