В минском метро запустили биометрическую оплату

На нескольких станциях Минского метрополитена заработал сервис «Смотри и проходи», который предусматривает оплату проезда при помощи биометрии, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как сообщают в Беларусбанке, проект «Смотри и проходи» дает возможность аутентифицировать пассажиров и осуществлять оплату проезда в режиме реального времени за две секунды. Чтобы оплатить поездку в метро, нужно заранее выполнить несколько простых шагов, а при входе в метро лишь посмотреть на биометрический терминал.

До поездки требуется скачать и установить приложение М-банкинг «Беларусбанка», выбрать вкладку «Смотри и проходи» и сфотографировать свое лицо. При переходе через турникет биометрическая система считает черты лица пользователя системы, а с платежной карточки спишется соответствующая сумма. Как пояснили в банке, пользоваться услугой могут клиенты любого белорусского банка. Для этого нужно добавить свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске «Беларусбанка».

На текущий момент система распознавания лиц работает на станциях метро «Немига», «Институт культуры» и «Площадь Ленина».